Новосельцев: в новом сезоне у «Спартака» появилась «яркая искра» между игроками

Серебряный призёр чемпионата России по футболу Иван Новосельцев высказался о выступлении «Спартака» на старте сезона. Бывший защитник «Ростова» и «Зенита» заявил, что в стартовавшем сезоне у красно-белых появилась «яркая искра» между игроками.
«На этом отрезке бросилось в глаза, что в этом сезоне как будто появилась какая‑то такая яркая искра именно в команде: между игроками, между футболистами и тренерским штабом. И возможно, здесь кроется какой‑то залог успеха, что ребята почувствовали, может, вкус побед. Тренер, может, нашёл к ним подход, чтобы они лучше притёрлись друг к другу», — приводит слова Новосельцева «Матч ТВ».
Напомним, в последнем матче игроки «Спартака» забили пять голов в ворота «Пари НН», при этом четырежды пропустив. Всего в пяти официальных играх на старте сезона красно-белые отметились 16 забитыми мячами. Московская команда лидирует в чемпионате, а также занимает первое место в своей группе в Фонбет Кубке России.
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