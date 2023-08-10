Р. Билялетдинов: «Спартак» поймал волну, но проблемы в центре обороны никуда не делись

Футбольный тренер Ринат Билялетдинов высказался о выступлении «Спартака» на старте сезона.
«Если соперники притормозили, а ты сохраняешь определённый темп, то вырвешься вперёд. У «Спартака» ситуация легче – всегда сидя на колесе, можно вырваться вперёд на эмоциональных началах на фоне уставшего лидера. Сейчас у ЦСКА так же. Тяжелейшего соперника, «Локомотив», сумели переиграть и вырваться вперёд.
Но у «Спартака» проблемы с центральными защитниками никуда не делись. Старые болезни могут проявиться в любой момент, потому что надёжности в центральной зоне у «Спартака» в прошлом сезоне было недостаточно для чемпионства. Может, в этом году будет достаточно. Хотя бы потому, что главный конкурент уже не так силён и не будет рвать в центральной зоне своей контригрой.
«Спартак» поймал волну, и пока она их несёт. Но как долго будет нести – это покажет время. Как только соперник предложит определённую тактику построения оборонительных действий, постарается лишить «Спартак» козырей и будет терпеливо ждать шанса, то может огорчить их в центральной зоне», — приводит слова Билялетдинова «Татар-информ».
- 10 августа 2023
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