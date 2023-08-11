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Роналду может грозить арест в Саудовской Аравии за христианский жест после гола

Роналду может грозить арест в Саудовской Аравии за христианский жест после гола
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Нападающему саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду может грозить арест за христианский жест, показанный во время матча. По законам Саудовской Аравии это запрещено.

38-летний португалец отметился забитым мячом в матче Клубного кубка арабских чемпионов с иракской «Аль-Шортой» (1:0). Перед своим фирменным празднованием Роналду на бегу перекрестился — такие жесты запрещены в Саудовской Аравии по закону.

Любые христианские жесты в Саудовской Аравии считаются преступлением, так как считается, что человек, их демонстрирующий, стремится обратить других людей в свою веру.

Наказанием за подобное деяние может быть даже арест. Прецедент уже был — экс-игрок «Аль-Насра» Хуан Пабло Пино был арестован за татуировку с изображением Иисуса Христа.

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