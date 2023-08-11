Адиев: переход Зайнутдинова из ЦСКА в «Бешикташ» — большой плюс для Казахстана

Тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о возможном переходе полузащитника московского ЦСКА Бактиёра Зайнутдинова в турецкий «Бешикташ».

«Я как тренер сборной очень рад, что Бактиёр переходит в «Бешикташ». Чисто из-за того, что Зайнутдинов, по моей информации, в «Бешикташе» будет использоваться в центральной зоне. Учитывая, что в сборной он играет на той же позиции, у него не уйдёт много времени на адаптацию. Бактиёр будет выступать на своей позиции. Для нас это большой плюс», — сказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее появилась информация, что Зайнутдинов перейдёт в «Бешикташ» за € 5 млн + 15% от перепродажи. 25-летний казахстанский футболист в начале следующей недели полетит в Стамбул для прохождения медицинского обследования и подписания контракта с клубом.