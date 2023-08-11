Главный тренер «Урала» Гончаренко прокомментировал победу в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал победу в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (3:2).
«Даже за мою карьеру сложно придумать более эмоциональный матч. В игре было всё: незабитый пенальти, много голов, моментов. Мы благодарны болельщикам, которые нас сегодня гнали вперёд, несмотря на то что мы проигрывали. Реакция ребят на счёт 1:2 заслуживает похвалы. Хорошо, что у нас не скоро следующая игра, так как мы эмоционально отдали всё. Можно восстановиться.
Путём замен «Спартак» пробовал изменить ситуацию, наши молодые игроки, которые вышли на поле, может, не попадают в ритм, была ситуация 50 на 50. Спасли матч на морально-волевых? Можно сказать, что у команды есть характер», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».
- 11 августа 2023
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