Главный тренер «Урала» Гончаренко прокомментировал победу в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал победу в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (3:2).

«Даже за мою карьеру сложно придумать более эмоциональный матч. В игре было всё: незабитый пенальти, много голов, моментов. Мы благодарны болельщикам, которые нас сегодня гнали вперёд, несмотря на то что мы проигрывали. Реакция ребят на счёт 1:2 заслуживает похвалы. Хорошо, что у нас не скоро следующая игра, так как мы эмоционально отдали всё. Можно восстановиться.

Путём замен «Спартак» пробовал изменить ситуацию, наши молодые игроки, которые вышли на поле, может, не попадают в ритм, была ситуация 50 на 50. Спасли матч на морально-волевых? Можно сказать, что у команды есть характер», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».