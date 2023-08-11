Нападающий Джастин Куэро подтвердил свой переход в «Оренбург»

Эквадорский нападающий «Индепендьенте дель Валье» Джастин Куэро подтвердил свой переход в «Оренбург». Ранее спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщал, что клуб близок к подписанию 19-летнего игрока.

«Всё прошло так быстро. Я же поискал в интернете информацию про Россию. Будет довольно сложно адаптироваться — новая еда, абсолютно новая культура. Но клуб всё время готовил нас к этому. Я надеюсь, что смогу максимально хорошо проявить себя здесь и помогу клубу», — приводит слова Куэро журналист Хосе Молестина в своём «твиттере».

Напомним, источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что «Оренбург» заплатит € 2 млн за 60% прав на форварда. Также ранее спортивный директор «Оренбурга» отметил, что это будет последнее приобретение команды этим летом.