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Нападающий Джастин Куэро подтвердил свой переход в «Оренбург»

Нападающий Джастин Куэро подтвердил свой переход в «Оренбург»
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Эквадорский нападающий «Индепендьенте дель Валье» Джастин Куэро подтвердил свой переход в «Оренбург». Ранее спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщал, что клуб близок к подписанию 19-летнего игрока.

«Всё прошло так быстро. Я же поискал в интернете информацию про Россию. Будет довольно сложно адаптироваться — новая еда, абсолютно новая культура. Но клуб всё время готовил нас к этому. Я надеюсь, что смогу максимально хорошо проявить себя здесь и помогу клубу», — приводит слова Куэро журналист Хосе Молестина в своём «твиттере».

Напомним, источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что «Оренбург» заплатит € 2 млн за 60% прав на форварда. Также ранее спортивный директор «Оренбурга» отметил, что это будет последнее приобретение команды этим летом.

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