Стало известно, сколько «Оренбург» заплатит за форварда Куэро

«Оренбург» заплатит € 2 млн за 60% прав на форварда Джастина Куэро. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что клуб близок к подписанию 19-летнего эквадорского футболиста Джастина Куэро, который выступает за «Индепендьенте дель Валье». При этом функционер отметил, что это будет последнее приобретение «Оренбурга» летом.

Напомним, «Оренбург» под руководством нового главного тренера Иржи Ярошика провёл пять матчей во всех турнирах. Команда сумела добыть одну победу, один раз сыграла вничью и трижды уступила соперникам.

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Оренбург» занимает 14-е место. В активе команды лишь одно очко.