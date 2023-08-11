Экс-игрок «Ювентуса» Бернардески может перейти в «Бешикташ»

Итальянский полузащитник Федерико Бернардески может пополнить состав турецкого «Бешикташа», сообщил журналист Николо Скира в своём «твиттере».

По информации источника, первые переговоры между Федерико и «Бешикташем» прошли позитивно. Игроку предложен контракт до 2027 года. Итальянский вингер сообщил о своём желании перейти в турецкий клуб. Начались переговоры с канадским клубом «Торонто» в попытке достичь соглашения.

Воспитанник «Фиорентины» был куплен «Ювентусом» за € 40 млн. В составе туринского клуба Федерико трижды выигрывал чемпионат Италии и по два раза Кубок и Суперкубок страны. В 2021 году вместе со сборной Италии игрок стал чемпионом Европы.

29-летний итальянец выступает в МЛС с 2022 года. За «Торонто» Бернардески провёл 37 матчей, в которых забил 11 голов и отдал восемь результативных передач.