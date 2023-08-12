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«Валенсия» на выезде обыграла «Севилью» в матче 1-го тура нового сезона Ла Лиги

«Валенсия» на выезде обыграла «Севилью» в матче 1-го тура нового сезона Ла Лиги
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Завершился матч 1-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Севилья» и «Валенсия». Команды играли на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Мартинесом. «Валенсия» одержала гостевую победу — 2:1.

«Валенсия» открыла счёт в матче на 60-й минуте усилиями защитника Муктара Дьякаби. Через 10 минут нападающий «Севильи» Юссеф Эн-Несири восстановил равенство во встрече с передачи испанского полузащитника Сусо.

На 81-й минуте игры красную карточку получил защитник «Севильи» Луак Баде. Итоговый счёт в матче установил нападающий Хави Герра, отличившийся с передачи форварда Уго Дуро.

По итогам сезона-2022/2023 «Севилья» заняла 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Валенсия» расположилась на 16-й строчке.

Испания - Примера. 1-й тур
11 августа 2023, пятница. 23:00 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
1 : 2
Валенсия
Валенсия
0:1 Дьякаби – 60'   1:1 Эн-Несири – 69'   1:2 Герра – 88'
Удаления: Баде – 81' / нет
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