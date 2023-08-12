Женский чемпионат мира по футболу — 2023: расписание матчей 12 августа

Сегодня, 12 августа, пройдут четвертьфинальные матчи чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023. Первыми на поле выйдут сборные Австралии и Франции. Затем пройдёт матч между сборными Англии и Колумбии.
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023. Расписание матчей.
1/4 финала. 12 августа, суббота
Австралия — Франция — 10:00 мск
Англия — Колумбия — 13:30 мск
В предыдущем раунде плей-офф сборная Австралии победила команду Дании (2:0), а сборная Франции разгромно обыграла Марокко со счётом 4:0.
Англичанки встречались оказались сильнее футболисток из Нигерии. Основное и дополнительное время матча завершилось безголевой ничьей, а в серии послематчевых пенальти сборная Англии оказалась точнее (4:2 по пен.). Команда Колумбии обыграла Ямайку со счётом 1:0.
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии.
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