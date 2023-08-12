Месси вошёл в тройку лучших бомбардиров в истории «Интер Майами»

Недавно завершился матч 1/4 финала Кубка лиг, в котором встречались американские «Интер Майами» и «Шарлотт». Счёт в основное время матча в пользу хозяев – 4:0. Аргентинский нападающий Лионель Месси отметился по ходу матча забитым голом. Теперь в активе чемпиона мира восемь забитых голов в пяти матчах за американский клуб.
Это позволило ему подняться на третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба, сравнявшись с Робертом Тэйлором. Лучшим бомбардиром «Интер Майами» является Гонсало Игуаин, на счету которого 29 голов. Второе место по этому показателю занимает Леонардо Кампана (16 голов).
Напомним, Месси перешёл в «Интер Майами» в летнее трансферное окно. Ранее он выступал за «ПСЖ».
Фанаты покидают стадион «Интер Майами» после замены Месси
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