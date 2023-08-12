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Андрей Шевченко: в АПЛ каждая игра была войной

Андрей Шевченко: в АПЛ каждая игра была войной
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Бывший нападающий «Милана» и «Челси» Андрей Шевченко рассказал, в чём заключалась разница между английским и итальянским футболом.

«Безусловно, в интенсивности игры. Английский футбол очень быстрый, у него другая интенсивность, нужно было отрабатывать от штрафной до штрафной. Когда я переходил в «Челси», чувствовал, что Премьер-лига начала преобладать над другими лигами, становиться очень сильной. И дело было не в успехах какой-нибудь одной команды.

Лига начала расти с сильными игроками, сюда стали приходить великие тренеры. Чувствовалось, что каждая команда начала готовиться гораздо лучше, чем раньше. Уровень игроков становился всё выше, и каждая игра была войной, очень конкурентной», – сказал Шевченко в подкасте бывшего английского футболиста Рио Фердинанда на YouTube-канале Five.

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