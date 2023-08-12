Руководство «ПСЖ» в письме к Мбаппе привело пример с Кейном и «Тоттенхэмом»

Высшее руководство «ПСЖ» направило нападающему Килиану Мбаппе письмо с просьбой не уходить из клуба бесплатно, сообщает RMC Sport. Из части письма, обнародованной ранее, было известно, что «ПСЖ» придётся продавать игроков и увольнять сотрудников, если Мбаппе бесплатно уйдёт следующим летом.
Тот же источник сообщает, что парижане снова подчеркнули, что ему стоит этим летом либо подписать новый контракт, либо перейти в другую команду – это обеспечит финансовую стабильность клуба. «ПСЖ» в письме указал, что топовые футболисты заботятся о том, чтобы их клубы получили средства после их перехода в другую команду, приведя пример Гарри Кейна и «Тоттенхэма».
Напомним, контракт 24-летнего Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года. О своём решении не пользоваться опцией продления соглашения ещё на сезон форвард ранее уже заявлял.
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