Холанд — о конфликте с Гвардиолой: Пеп был зол на меня

Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал победу в 1-м туре АПЛ над «Бёрнли» со счётом 3:0 и конфликт с главным тренером Хосепом Гвардиолой.

«Хорошо начинать с победы после нескольких месяцев отсутствия. Нас сильно запрессинговали, но мы находимся в начальной фазе этого сезона, и мы постараемся не напрягаться и сосредоточиться лишь на себе. Мне просто нужно продолжать работать, отдыхать и не думать слишком много о негативных вещах. Это важная составляющая успеха.

Ссора с Гвардиолой произошла из-за последнего действия, когда Бернарду не отдал мне пас, – Пеп был немного зол на меня из-за моих просьб о пасе. Все видят, что я развиваю свою игру. Я стараюсь изо всех сил каждый день – работать с Пепом одно удовольствие, я не знаю, есть ли кто-то лучше него для молодого игрока. Но я ещё молод, не забывайте. Я просто наслаждаюсь хаосом вокруг меня и играю на поле», – приводит слова Холанда Sky Sports.