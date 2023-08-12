Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Холанд — о конфликте с Гвардиолой: Пеп был зол на меня

Холанд — о конфликте с Гвардиолой: Пеп был зол на меня
Аудио-версия:
Комментарии

Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал победу в 1-м туре АПЛ над «Бёрнли» со счётом 3:0 и конфликт с главным тренером Хосепом Гвардиолой.

«Хорошо начинать с победы после нескольких месяцев отсутствия. Нас сильно запрессинговали, но мы находимся в начальной фазе этого сезона, и мы постараемся не напрягаться и сосредоточиться лишь на себе. Мне просто нужно продолжать работать, отдыхать и не думать слишком много о негативных вещах. Это важная составляющая успеха.

Ссора с Гвардиолой произошла из-за последнего действия, когда Бернарду не отдал мне пас, – Пеп был немного зол на меня из-за моих просьб о пасе. Все видят, что я развиваю свою игру. Я стараюсь изо всех сил каждый день – работать с Пепом одно удовольствие, я не знаю, есть ли кто-то лучше него для молодого игрока. Но я ещё молод, не забывайте. Я просто наслаждаюсь хаосом вокруг меня и играю на поле», – приводит слова Холанда Sky Sports.

Материалы по теме
Почему Холанд и «Манчестер Сити» вновь главные претенденты на чемпионство
Почему Холанд и «Манчестер Сити» вновь главные претенденты на чемпионство
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023