Почему Холанд и «Манчестер Сити» вновь главные претенденты на чемпионство

11 августа матчем между «Бёрнли» и «Манчестер Сити» стартует новый сезон АПЛ. Самое время оценить шансы команд, которые будут претендовать на чемпионство, или тех, чьим потолком будет сохранение прописки в Премьер-Лиге.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У Гвардиолы огромное преимущество

«Манчестер Сити» стал чемпионом в третий раз подряд, и у «горожан» отличные шансы добавить ещё одну победу. Конкуренция в АПЛ огромная, а такие команды, как «Ливерпуль», «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Юнайтед» никогда нельзя списывать со счетов. Но, несмотря на все их старания, подопечные Гвардиолы всегда на шаг впереди.

Поставить на победу «Манчестер Сити» в АПЛ можно с коэффициентом 1.67. Даже после поражения в Суперкубке Англии от «Арсенала» эксперты не сомневаются в чемпионстве «горожан». Поможет в этом Гвардиоле неподражаемый Холанд.

Обладатель Суперкубка не отстаёт

«Арсенал» в минувшем сезоне совершил потрясающий рывок, однако ему не хватило стабильности и опыта чемпионской борьбы, чтобы удержать за собой первую строчку. Команда Микеля Артеты летом стала гораздо сильнее за счёт грамотных трансферов.

Только у «канониров» уже не будет такого эффекта неожиданности, как год назад. Все уже увидели силу «Арсенала», будут относиться к нему с серьёзным настроем. Не будь в АПЛ «Манчестер Сити», шансы лондонцев на победу были бы гораздо выше, а так на них коэффициент 6.00.

У тен Хага и Клоппа шансы примерно равны

«Ливерпуль» очень неудачно провёл прошлый сезон и остался без путёвки в Лигу чемпионов. В команде Юргена Клоппа происходит ощутимая перестройка, по итогам которой «красные» должны стать сильнее, но это уже с прицелом на будущее. В этом сезоне шансов на чемпионство у «Ливерпуля» очень мало, а поставить на это событие можно с коэффициентом 8.50.

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Следом за «красными» идёт «Манчестер Юнайтед», чьи шансы на чемпионство оценены коэффициентом 10.5. До уровня своих соседей команда тен Хага явно не дотягивает, но при должных раскладах должна бороться за медали. Для этого нужно подтянуть атаку, ради чего манкунианцы подписали Мэйсона Маунта и Расмуса Хойлунна.

Почеттино и «Челси» отстают

«Челси» запомнился с плохой стороны в минувшем сезоне. В новом розыгрыше болельщики увидят совершенно другую команду, получившую грамотного тренера и сделавшую отличные трансферы. Очередная перестройка в составе «синих» уже не удивляет, поэтому не стоит удивляться коэффициенту 17.0 на их чемпионство.

Так же оценены шансы «Ньюкасла». «Сороки» провели очень мощный прошлый сезон, потерпев всего пять поражений, как и «Манчестер Сити». Но стабильно взламывать защиту середняков и аутсайдеров Эдди Хау ещё не научился.

«Тоттенхэм» может снова остаться без еврокубков

В прошлом сезоне «шпоры» заняли восьмое место и остались без еврокубков. Даже если они сохранят Кейна, о борьбе за чемпионство можно только мечтать. Победа клуба в АПЛ идёт с коэффициентом 41.0. Место в топ-4 и путёвка в Лигу чемпионов, по мнению экспертов, тоже не достанутся лондонцам, на то, что они займут 1-4-е места, можно поставить с коэффициентом 4.50.

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В этом сезоне высокое доверие к «Манчестер Сити» вполне обосновано. Если кто и способен вновь выиграть АПЛ, так это «горожане». Они сохранили костяк, не стали делать огромное количество трансферов, а Холанд по-прежнему хорош. Предлагаем поставить на чемпионство «Ман Сити» за 1.67.

Ставка: «Манчестер Сити» станет чемпионом АПЛ за 1.67.

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