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Тренер «Челси» Почеттино рассказал о 15-часовом рабочем дне перед стартом сезона

Тренер «Челси» Почеттино рассказал о 15-часовом рабочем дне перед стартом сезона
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о 15-часовом рабочем дне перед стартом сезона-2023/2024.

«Мы заняты тренировками и определением стратегии на воскресенье, и мы также заняты со всем персоналом, пытаясь создать наилучшие условия для того, чтобы игроки чувствовали себя хорошо.

Именно поэтому мы прибываем на тренировочную базу в 6:20 или 6:30, а уезжаем в восемь или девять вечера. Мы проводим там, может быть, 14 или 15 часов, и иногда кажется, что в конце дня нам всё равно нужно поговорить об этом.

Это потому, что мы всё делаем хорошо. Когда это происходит, всегда нужно время, даже если работаешь более 12 часов, и я думаю, что это хороший сигнал для всех в клубе. Болельщикам трудно увидеть этот шаг вперёд, к которому мы движемся, но я думаю, что нам действительно важно установить этот принцип», — приводит слова Почеттино официальный сайт «Челси».

В 1-м туре АПЛ «Челси» встретится с «Ливерпулем» 13 августа. Начало игры — в 18:30 мск.

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