«Ливерпуль» вдруг перебил предложение по главной цели «Челси». Но Клоппу это не помогло

Одна из самых крутых трансферных саг лета – история полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо. Эквадорца отправляют в топ-клубы ещё с зимы, но его переход до сих пор не состоялся. А в последние пару дней за Кайседо бьются «Ливерпуль» и «Челси». И ситуация меняется так быстро, что можно сойти с ума!

Кайседо ещё зимой мог перейти в «Арсенал». Его не отпустил «Брайтон»

В январе 2023 года Кайседо был близок к переходу в «Арсенал». Лондонцы предложили за Мойсеса € 80 млн, а сам эквадорец опубликовал прощальное письмо болельщикам «Брайтона». Однако боссы «чаек» не отпустили игрока, так как хотели за Кайседо более € 100 млн. Агент Мануэль Сиерра, представляющий интересы футболиста, раскритиковал руководство «Брайтона»: «Вы получили предложения, и Мойсес говорит, что хочет двигаться дальше, что это мечта всей его жизни. Такой возможности в жизни может и не быть. В этом заявлении он выражает своё желание и благодарность клубу, ведь он дал ему шанс исполнить свою мечту – играть в Премьер-лиге. Мы не знаем, что может случиться завтра, может быть, он получит травму на тренировке. Мы не можем знать, что произойдёт». В итоге вторую часть сезона-2022/2023 Кайседо провёл в «Брайтоне» и помог клубу попасть в топ-6.

Мойсес Кайседо в «Брайтоне» Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

«Челси» лидировал в гонке за эквадорцем. Пока не психанул «Ливерпуль»

В апреле Мойсес в интервью изданию Carrusel признавался, что его мечта – игра за «Реал»: «Я хотел бы играть за «Реал». Это всегда было моей мечтой». А перед стартом летнего окна стало известно, что игроком интересуются «Арсенал», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». The Telegraph сообщал, что «Брайтон» потребует за игрока гораздо больше € 80 млн, предложенных зимой «Арсеналом». Летом всех активнее в борьбу за Кайседо включился «Челси». «Арсенал» выбрал главной целью Деклана Райса, основной фокус «МЮ» сместился на Мэйсона Маунта, а «Ливерпуль» предпочёл подписать Ромео Лавиа из «Саутгемптона».

Первое предложение по Кайседо «Челси» сделал «Брайтону» в июне: оно составило около € 90 млн. Но «чаек» эта сумма не устраивала. В итоге «Челси» сделал ещё три предложения по 21-летнему футболисту. Последнее из них – более € 110 млн. Как сообщал журналист Низар Кинселла, «Челси» добился прогресса в переговорах с «Брайтоном». Стороны обсудили структуру выплат: около € 100 млн сразу + € 10 млн бонусами. Боссы «Челси» были уверены, что сделке уже ничего не помешает. Но в истории появился «Ливерпуль».

Скаузеры включились в гонку за Кайседо из-за проблем со сделок по Ромео Лавиа. «Саутгемптон» никак не хочет соглашаться на условия «Ливерпуля», требуя за 19-летнего бельгийца более € 50 млн. Максимальное предложение «красных» — € 48 млн. Почему «Ливерпуль» принципиально не соглашается на сумму «Саутгемптона»? По информации журналистов, приближённых к клубу, руководство не уверено, что Лавиа стоит запрашиваемую сумму. Другое дело – Кайседо. Именно так решили в «Ливерпуле», сделав «Брайтону» щедрое предложение в размере € 127 млн (сообщил авторитетный The Telegraph). «Красные» перебили оффер «Челси», неожиданно став лидером гонки. Лондонцы несколько месяцев работали над сделкой, уже согласовали личный контракт с Кайседо и за 24 часа упускают главную цель? Таков рынок. Аукцион выиграла команда Клоппа. На это намекал и «Брайтон». Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «чайки» продадут Мойсеса в тот клуб, который предложит за него больше денег. Даже несмотря на то, что Кайседо уже находился в Лондоне с контрактом от «Челси», вариант с «Ливерпулем» стал приоритетным.

«Челси», кажется, помогла принципиальность Кайседо

Утром 11 августа The Athletic сообщил, что «Брайтон» согласовал с командой Клоппа переход Кайседо. А трансфер Мойсеса должен был стать рекордным в истории АПЛ. Юрген Клопп на пресс-конференции подтвердил, что договорённость по Кайседо достигнута: «Мне сказали, что я могу подтвердить: клуб согласовал сделку по Кайседо. С игроком нам ещё предстоит увидеться». Однако «Ливерпуль» даже не успел приступить к личным переговорам с эквадорцем. Всё дело в личной позиции Кайседо. Он не захотел нарушать договорённости с «Челси». Его личный контракт с «синими» согласован ещё весной. Поэтому, как сообщает Фабрицио Романо, он отказал «Ливерпулю» и перейдёт в «Челси». Невероятные повороты истории буквально за 24 часа! Теперь «Челси» необходимо сделать новое предложение «Брайтону», оно составит не менее € 127 млн, которые хотел заплатить за Мойсеса «Ливерпуль». Так что мы гарантированно увидим трансферный рекорд АПЛ. Интересно, что эквадорский «Индепендьенте дель Валье», воспитавший Кайседо, получит за переход игрока € 42 млн! Боссы клуба наверняка уже заказали банкет.

Мойсес Кайседо в «Индепендьенте Дель Валье» Фото: Carl de Souza-Pool/Getty Images

Концовка сериала близка к завершению. Футболист выбрал «Челси». Если не случится ничего странного (а в АПЛ всё возможно) болельщики лондонцев скоро увидят Кайседо в футболке клуба. А «Ливерпуль» вернулся к тяжёлым переговорам с «Саутгемптоном» по Лавиа. Самое интересное, что уже в воскресенье, 13 августа, «Челси» и «Ливерпуль» сыграют между собой в 1-м туре АПЛ. Будет эпично, если «синие» успеют оформить трансфер и выпустить Кайседо. Какое же сумасшедшее летнее трансферное окно 2023 года!