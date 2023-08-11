Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Урал — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Трансферы, лето-2023: переход полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо в «Челси», предложение от «Ливерпуля», хронология

«Ливерпуль» вдруг перебил предложение по главной цели «Челси». Но Клоппу это не помогло
Никита Паглазов
Мойсес Кайседо выбрал лондонцев
Аудио-версия:
Комментарии
Мойсес Кайседо выбрал лондонцев.

Одна из самых крутых трансферных саг лета – история полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо. Эквадорца отправляют в топ-клубы ещё с зимы, но его переход до сих пор не состоялся. А в последние пару дней за Кайседо бьются «Ливерпуль» и «Челси». И ситуация меняется так быстро, что можно сойти с ума!

Материалы по теме
Кейн – почти в «Баварии», у «Челси» заруба с «Ливерпулем»! Жаркий трансферный день. LIVE
Live
Кейн – почти в «Баварии», у «Челси» заруба с «Ливерпулем»! Жаркий трансферный день. LIVE

Кайседо ещё зимой мог перейти в «Арсенал». Его не отпустил «Брайтон»

В январе 2023 года Кайседо был близок к переходу в «Арсенал». Лондонцы предложили за Мойсеса € 80 млн, а сам эквадорец опубликовал прощальное письмо болельщикам «Брайтона». Однако боссы «чаек» не отпустили игрока, так как хотели за Кайседо более € 100 млн. Агент Мануэль Сиерра, представляющий интересы футболиста, раскритиковал руководство «Брайтона»: «Вы получили предложения, и Мойсес говорит, что хочет двигаться дальше, что это мечта всей его жизни. Такой возможности в жизни может и не быть. В этом заявлении он выражает своё желание и благодарность клубу, ведь он дал ему шанс исполнить свою мечту – играть в Премьер-лиге. Мы не знаем, что может случиться завтра, может быть, он получит травму на тренировке. Мы не можем знать, что произойдёт». В итоге вторую часть сезона-2022/2023 Кайседо провёл в «Брайтоне» и помог клубу попасть в топ-6.

Мойсес Кайседо в «Брайтоне»

Мойсес Кайседо в «Брайтоне»

Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

«Челси» лидировал в гонке за эквадорцем. Пока не психанул «Ливерпуль»

В апреле Мойсес в интервью изданию Carrusel признавался, что его мечта – игра за «Реал»: «Я хотел бы играть за «Реал». Это всегда было моей мечтой». А перед стартом летнего окна стало известно, что игроком интересуются «Арсенал», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». The Telegraph сообщал, что «Брайтон» потребует за игрока гораздо больше € 80 млн, предложенных зимой «Арсеналом». Летом всех активнее в борьбу за Кайседо включился «Челси». «Арсенал» выбрал главной целью Деклана Райса, основной фокус «МЮ» сместился на Мэйсона Маунта, а «Ливерпуль» предпочёл подписать Ромео Лавиа из «Саутгемптона».

Первое предложение по Кайседо «Челси» сделал «Брайтону» в июне: оно составило около € 90 млн. Но «чаек» эта сумма не устраивала. В итоге «Челси» сделал ещё три предложения по 21-летнему футболисту. Последнее из них – более € 110 млн. Как сообщал журналист Низар Кинселла, «Челси» добился прогресса в переговорах с «Брайтоном». Стороны обсудили структуру выплат: около € 100 млн сразу + € 10 млн бонусами. Боссы «Челси» были уверены, что сделке уже ничего не помешает. Но в истории появился «Ливерпуль».

Скаузеры включились в гонку за Кайседо из-за проблем со сделок по Ромео Лавиа. «Саутгемптон» никак не хочет соглашаться на условия «Ливерпуля», требуя за 19-летнего бельгийца более € 50 млн. Максимальное предложение «красных» — € 48 млн. Почему «Ливерпуль» принципиально не соглашается на сумму «Саутгемптона»? По информации журналистов, приближённых к клубу, руководство не уверено, что Лавиа стоит запрашиваемую сумму. Другое дело – Кайседо. Именно так решили в «Ливерпуле», сделав «Брайтону» щедрое предложение в размере € 127 млн (сообщил авторитетный The Telegraph). «Красные» перебили оффер «Челси», неожиданно став лидером гонки. Лондонцы несколько месяцев работали над сделкой, уже согласовали личный контракт с Кайседо и за 24 часа упускают главную цель? Таков рынок. Аукцион выиграла команда Клоппа. На это намекал и «Брайтон». Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «чайки» продадут Мойсеса в тот клуб, который предложит за него больше денег. Даже несмотря на то, что Кайседо уже находился в Лондоне с контрактом от «Челси», вариант с «Ливерпулем» стал приоритетным.

«Ливерпуль» устроил перезагрузку полузащиты летом 2023 года:
Центр «Ливерпуля» будет не узнать. Как Клопп заменит сразу пятерых ушедших полузащитников?
Центр «Ливерпуля» будет не узнать. Как Клопп заменит сразу пятерых ушедших полузащитников?

«Челси», кажется, помогла принципиальность Кайседо

Утром 11 августа The Athletic сообщил, что «Брайтон» согласовал с командой Клоппа переход Кайседо. А трансфер Мойсеса должен был стать рекордным в истории АПЛ. Юрген Клопп на пресс-конференции подтвердил, что договорённость по Кайседо достигнута: «Мне сказали, что я могу подтвердить: клуб согласовал сделку по Кайседо. С игроком нам ещё предстоит увидеться». Однако «Ливерпуль» даже не успел приступить к личным переговорам с эквадорцем. Всё дело в личной позиции Кайседо. Он не захотел нарушать договорённости с «Челси». Его личный контракт с «синими» согласован ещё весной. Поэтому, как сообщает Фабрицио Романо, он отказал «Ливерпулю» и перейдёт в «Челси». Невероятные повороты истории буквально за 24 часа! Теперь «Челси» необходимо сделать новое предложение «Брайтону», оно составит не менее € 127 млн, которые хотел заплатить за Мойсеса «Ливерпуль». Так что мы гарантированно увидим трансферный рекорд АПЛ. Интересно, что эквадорский «Индепендьенте дель Валье», воспитавший Кайседо, получит за переход игрока € 42 млн! Боссы клуба наверняка уже заказали банкет.

Мойсес Кайседо в «Индепендьенте Дель Валье»

Мойсес Кайседо в «Индепендьенте Дель Валье»

Фото: Carl de Souza-Pool/Getty Images

Концовка сериала близка к завершению. Футболист выбрал «Челси». Если не случится ничего странного (а в АПЛ всё возможно) болельщики лондонцев скоро увидят Кайседо в футболке клуба. А «Ливерпуль» вернулся к тяжёлым переговорам с «Саутгемптоном» по Лавиа. Самое интересное, что уже в воскресенье, 13 августа, «Челси» и «Ливерпуль» сыграют между собой в 1-м туре АПЛ. Будет эпично, если «синие» успеют оформить трансфер и выпустить Кайседо. Какое же сумасшедшее летнее трансферное окно 2023 года!

Кайседо нужно тренироваться для того, чтобы долго праздновать забитые голы:
Кто дольше всех в АПЛ празднует голы? В пятёрку попали всего два топ-клуба!
Истории
Кто дольше всех в АПЛ празднует голы? В пятёрку попали всего два топ-клуба!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023