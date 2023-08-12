«Зенит» почти целый тайм должен был играть в большинстве в матче с «Динамо»

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте опубликовал решение Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) по эпизоду с неудалением полузащитника московского «Динамо» Дениса Макарова в матче 3-го тура РПЛ с санкт-петербургским «Зенитом» (3:2).
«Судья ошибочно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля игрока команды «Динамо-Москва» №77 Дениса Макарова на 49-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока в единоборстве за мяч с игроком команды «Зенит» №3 Дугласом Сантосом, совершившего безрассудный наступ на голеностоп соперника, не думая о безопасности соперника, является наказуемым вынесением предупреждения. В связи с этим комиссия единогласно считает, что судье следовало вынести предупреждение данному игроку за безрассудное поведение и, соответственно, удалить его с поля за второе предупреждение, полученное в матче», — гласит официальное решение ЭСК.
- 12 августа 2023
-
14:25
-
14:24
-
14:17
-
14:08
-
14:05
-
13:57
-
13:50
-
13:47
-
13:40
-
13:38
-
13:29
-
13:24
-
13:19
-
13:13
-
13:10
-
13:08
-
13:04
-
13:02
-
12:53
-
12:51
-
12:45
-
12:31
-
12:30
-
12:27
-
12:20
-
12:19
-
12:13
-
12:02
-
12:00
-
12:00
-
11:53
-
11:51
-
11:48
-
11:35
-
11:35