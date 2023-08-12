«Зенит» почти целый тайм должен был играть в большинстве в матче с «Динамо»

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте опубликовал решение Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) по эпизоду с неудалением полузащитника московского «Динамо» Дениса Макарова в матче 3-го тура РПЛ с санкт-петербургским «Зенитом» (3:2).

«Судья ошибочно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля игрока команды «Динамо-Москва» №77 Дениса Макарова на 49-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока в единоборстве за мяч с игроком команды «Зенит» №3 Дугласом Сантосом, совершившего безрассудный наступ на голеностоп соперника, не думая о безопасности соперника, является наказуемым вынесением предупреждения. В связи с этим комиссия единогласно считает, что судье следовало вынести предупреждение данному игроку за безрассудное поведение и, соответственно, удалить его с поля за второе предупреждение, полученное в матче», — гласит официальное решение ЭСК.