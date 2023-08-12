ЭСК РФС признала правильным решением удаление игрока «Зенита» Барриоса в игре с «Динамо»

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте опубликовал решение Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) по эпизоду с удалением полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Вильмара Барриоса в матче 3-го тура РПЛ с московским «Динамо» (2:3).

«Алексей Амелин правильно удалил с поля игрока «Зенита» Вильмара Барриоса на 90+3-й минуте матча «Зенит» — «Динамо».

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия Барриоса в единоборстве за мяч с игроком «Динамо» Денисом Макаровым квалифицируются комиссией как серьёзное нарушение правил игры, учитывая контакт с продавливанием его левой ногой открытыми шипами в область выше голеностопа соперника, после чего нога соперника была прижата к земле телом игрока «Зенита» и была согнута на излом. Учитывая данные обстоятельства, комиссия поддерживает решение судьи удалить его с поля за серьёзное нарушение правил после вмешательства VAR и просмотра судьёй данного эпизода на мониторе, несмотря на то что у игрока «Зенита» не было умысла нанести травму сопернику», — гласит решение ЭСК.