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«Бавария» — «Лейпциг»: «быки» громят соперника благодаря хет-трику Ольмо

«Бавария» — «Лейпциг»: «быки» громят соперника благодаря хет-трику Ольмо
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В матче за Суперкубок Германии встречаются «Бавария» и «Лейпциг». Команды играют на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Бастианом Данкертом (Росток). Начало игры — в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Суперкубок Германии 2023. Финал
12 августа 2023, суббота. 21:45 МСК
Бавария
Мюнхен
2-й тайм
0 : 3
РБ Лейпциг
Лейпциг
0:1 Ольмо – 3'   0:2 Ольмо – 44'   0:3 Ольмо – 68'

Уже на третьей минуте матча счёт открыл «Лейпциг» — отличился полузащитник Даниэль Ольмо. В концовке тайма «быки» упрочили лидерство благодаря ещё одному голу Ольмо.

На 68-й минуте Ольмо реализовал пенальти и довёл счёт до разгромного. На данный момент «Лейпциг» впереди — 3:0.

«Бавария» и «Лейпциг» встречались в матче за Суперкубок в прошлом сезоне. Тогда сильнее была мюнхенская команда — 5:3. В последних пяти очных встречах «Бавария» одержала три победы. Ещё по разу была зафиксирована победа «Лейпцига» и ничья.

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