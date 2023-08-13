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«Вольфсбург» подписал защитника сборной Дании Мехле

«Вольфсбург» подписал защитника сборной Дании Мехле
ФК «Вольфсбург»
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Защитник сборной Дании Йоаким Мехле перешёл из «Аталанты» в «Вольфсбург».

«Переход в «Вольфсбург» и Бундеслигу — это вызов, которого я с нетерпением жду. За последние несколько лет я смог получить невероятный опыт на самом высоком уровне в Серии А. Теперь я хочу проявить себя в Бундеслиге и сделаю всё возможное, чтобы освоиться в новой среде как можно быстрее», — приводит слова Мехле пресс-служба клуба.

26-летний футболист подписал контракт до 30 июня 2027 года и будет выступать под 21-м номером, сообщает пресс-служба клуба.

Крайний защитник принял участие в 96 официальных матчах за «Аталанту», в которых забил шесть голов и отдал семь результативных передач. В составе сборной Дании Мехле провёл 37 игр, забил девять мячей и сделал шесть ассистов.

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