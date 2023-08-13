Криштиану Роналду отреагировал на завоевание первого трофея в Саудовской Аравии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал завоевание трофея Клубного кубка арабских чемпионов. 12 августа, в финале Клубного кубка арабских чемпионов «Аль-Наср» обыграл «Аль-Хиляль» со счётом 2:1. В этой встрече Роналду оформил дубль.
«Чрезвычайно горжусь тем, что помог команде выиграть этот важный трофей в первый раз! Спасибо всем в клубе, кто был причастен к этому великому достижению, а также моей семье и друзьям за то, что всегда были рядом со мной! Фантастическая поддержка наших фанатов! Это также принадлежит вам!» — написал Роналду в своём «твиттере».
Отметим, для Роналду этот трофей стал первым после переезда в Саудовскую Аравию. Португальский нападающий выступает за «Аль-Наср» с январе 2023 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года.
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