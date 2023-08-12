«Аль-Наср» играл в меньшинстве, но Криштиану положил дубль и вырвал победу в дополнительное время.

Какой же Роналду король! Устроил камбэк в финале и украл трофей у команды Малкома

Погружаемся в новую реальность. В Саудовскую Аравию приехало столько звёзд, что не следить за местными турнирами уже просто невозможно. В финале клубного Кубка арабских чемпионов как раз сошлись саудовские команды. И заодно вырисовалось интересное для российских болельщиков противостояние: Малком и его «Аль-Хиляль» против Криштиану Роналду и «Аль-Насра».

Изначально фаворитом матча казался «Аль-Хиляль», поэтому вряд ли кого-то сильно удивило, что на первых минутах доминировала именно эта команда. Но продлился этот этап недолго: начиная примерно с 10-й минуты «Аль-Наср» начал потихоньку перехватывать инициативу. Какое-то время «Аль-Хиляль» ещё действовал острее, но вскоре соперник стал создавать более явные моменты.

Если фокусироваться на персоналиях, то можно сказать о нескольких звёздах. Калиду Кулибали действовал агрессивно и даже успел зарубиться с голкипером «Аль-Насра», но многое позволял сопернику у своих ворот. Роналду практически поселился в офсайде и при этом старался действовать командно, не забывая о передачах.

Голов в первом тайме не случилось, но игра была динамичной. А один из главных хайлайтов — сейв вратаря «Аль-Хиляля» Мохаммеда Аль-Оваиса. Садио Мане навесил, Марсело Брозович пробил головой в противоход, но голкипер каким-то чудом среагировал и отбил.

Второй тайм начался с гола «Аль-Хиляля». Малком точно навесил от лицевой, а другой бразильский нападающий нырнул и пробил головой.

«Аль-Хиляль» Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Забив, «Аль-Хиляль» осознанно отдал мяч «Аль-Насру» и положился на контратаки. Одна из таких контратак в середине тайма привела к удалению. Малком убегал один на один, а защитник «Аль-Насра» Абдулела Аль-Амри его снёс прямо перед штрафной. Лишение явной возможности забить гол, а значит — красная карточка. Хотя VAR всё равно понадобился, ведь сначала арбитр показал жёлтую.

Казалось, что в меньшинстве у «Аль-Насра» шансов быть не должно, но случилось удивительное. Уже спустя три минуты команда убежала в контратаку, и Роналду замкнул прострел. 1:1!

Вскоре Роналду забил ещё один гол, но его отменили из-за офсайда. А «Аль-Наср» вдобавок лишился опции для замены, поскольку защитник Наваф Аль-Бушал умудрился получить красную, сидя на скамейке запасных.

Концовка основного времени осталась за «Аль-Хилялем». У команды было банально больше возможностей из-за численного большинства. Давление оказалось достаточно серьёзным, но к голу так и не привело. «Аль-Наср» отбился.

Простой вопрос: чего ждут от команды, которая начинает дополнительное время вдесятером? Наверное, игры от обороны и ставки на серию пенальти. Но «Аль-Наср» и тут удивил. На 92-й минуте счёт чудом не стал 1:2, когда защитник в сумасшедшем прыжке выбил мяч после удара Роналду с убойной позиции.

А спустя шесть минут «Аль-Хиляль» уже не спасся. Роналду добил головой, когда на ленточке уже никого не было. 1:2!

Роналду празднует гол Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Дальнейшие события на поле выглядели максимально эпично, безумно и драматично. Главный тренер «Аль-Насра» Луиш Каштру, уже успевший получить жёлтую за бесконечные и довольно агрессивные споры с арбитром, всё-таки довёл дело до конца и удалился.

А за 10 минут до конца «Аль-Наср» остался без Роналду. Криштиану неудачно столкнулся с соперником в центре поля и даже не смог самостоятельно покинуть поле. Вместо этого португальца увезли. Правда, в раздевалку Роналду уходить не стал и продолжил наблюдать за игрой со скамейки.

Последние минуты дополнительного времени повторили концовку основного. Снова «Аль-Хиляль» давил, снова заваливал соперника подачами, а тот терпеливо отбивался. И отбился!

Права на видео принадлежат UAFA. Посмотреть видео можно на канале «Аль-Насра» в YouTube.

Для Роналду это первый трофей в Саудовской Аравии, и его эмоции после финального свистка — абсолютно искренние. И стоит признать: такой финал — идеальная реклама. В нём было всё, что нужно, включая камбэк и поражение номинального фаворита.