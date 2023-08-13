Роналду получил «Золотую бутсу», как лучший бомбардир Клубного кубка арабских чемпионов

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду получил «Золотую бутсу», как лучший бомбардир Кубка арабских чемпионов. Напомним, в финале Клубного кубка арабских чемпионов «Аль-Наср» обыграл «Аль-Хиляль» со счётом 2:1. В этой встрече Роналду оформил дубль.
Португальский нападающий стал лучшим бомбардиром турнира, записав в свой актив шесть голов.
самым ценным игроком финального матча стал сербский полузащитник «Аль-Хиляля» Сергей Милинкович-Савич.
Отметим, для Роналду этот трофей стал первым после переезда в Саудовскую Аравию.
Португальский нападающий выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года.
Следующий матч «Аль-Наср» проведёт с «Аль-Иттифаком» в первом туре чемпионата Саудовской Аравии. Матч состоится 14 августа.
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