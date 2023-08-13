Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — Балтика. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналду получил «Золотую бутсу», как лучший бомбардир Клубного кубка арабских чемпионов

Роналду получил «Золотую бутсу», как лучший бомбардир Клубного кубка арабских чемпионов
Комментарии

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду получил «Золотую бутсу», как лучший бомбардир Кубка арабских чемпионов. Напомним, в финале Клубного кубка арабских чемпионов «Аль-Наср» обыграл «Аль-Хиляль» со счётом 2:1. В этой встрече Роналду оформил дубль.

Португальский нападающий стал лучшим бомбардиром турнира, записав в свой актив шесть голов.

самым ценным игроком финального матча стал сербский полузащитник «Аль-Хиляля» Сергей Милинкович-Савич.

Отметим, для Роналду этот трофей стал первым после переезда в Саудовскую Аравию.

Португальский нападающий выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года.

Следующий матч «Аль-Наср» проведёт с «Аль-Иттифаком» в первом туре чемпионата Саудовской Аравии. Матч состоится 14 августа.

Материалы по теме
Какой же Роналду король! Устроил камбэк в финале и украл трофей у команды Малкома
Видео
Какой же Роналду король! Устроил камбэк в финале и украл трофей у команды Малкома

Роналду оттолкнул сотрудника «Аль-Халиджа»

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023