Игрок «Оренбурга» Хотулёв: руки не опускаем. Уверен, что исправимся

Защитник «Оренбурга» Данила Хотулёв рассказал, что в команде никто не опускает рук после неудачного старта сезона в Российской премьер‑лиге.

«Что происходит с «Оренбургом» на старте сезона? Тяжело сказать. Начали неудачно, игры складывались непросто, были удаления. Вроде и дома играем, а победить в чемпионате никак не можем. Работаем дальше, уверен, исправимся. Руки не опускаются? Нет, не опускаются. Ребята понимают, что в том году также тяжело начинали, а потом результат пошёл», — приводит слова Хотулёва «Матч ТВ».

Напомним, «Оренбург» в субботу, 12 августа, в домашнем матче 4-го тура РПЛ проиграл «Краснодару» со счётом 0:2. Команда Иржи Ярошика набрала одно очко и на данный момент занимает 14‑е место в турнирной таблице.