Защитник «Локомотива» Сильянов: не выхожу на поле? Повреждений нет, всё нормально

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов высказался о том, что не выходит на поле, а также прокомментировал ничейный результат в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:1).
«Сначала меня не было в заявке, а теперь не выхожу на поле — что со мной происходит? Ничего. Всё нормально, никаких повреждений нет.
В матче с «Крыльями» у команды ничего не получилось. Повезло, что отыгрались. Это хорошо. Галактионов после матча ничего не говорил», — сказал Сильянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
В составе «Крыльев Советов» на 86-й минуте отличился защитник Николай Рассказов. На 90+3-й минуте ответный мяч «Локомотива» забил полузащитник Константин Марадишвили.
В текущем сезоне Сильянов не провёл ни одного матча ни в Российской Премьер-Лиге, ни в Фонбет Кубке России.
- 13 августа 2023
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