Как жаль «Крылья»! Отчаянный удар с 20 метров спас «Локо» в добавленное время. Видео

Самара была лучше и заслуженно забила в концовке, но Марадишвили вытащил ничью.

«Крылья Советов» — одна из главных сенсаций нового сезона РПЛ. Команда, которой несколько месяцев назад пришлось бороться за выживание, теперь идёт в лидерах и стабильно берёт очки. Очередным испытанием стал выезд в Москву к «Локомотиву». И этот матч обернулся драмой.

Первый тайм получился совершенно незрелищным. На поле было много борьбы, а моментов явно недоставало. Лучшие шансы, как ни странно, возникли у центрального защитника «Локо» Лукаса Фассона. На шестой минуте бразильца оставили одного при подаче с углового, и он пробил головой мимо из убойной позиции. А позже нанёс ещё более неудачный удар — на этот раз после подачи со штрафного.

Одним из самых ярких моментов стал финт вернувшегося в основу «Крыльев» Ивана Ломаева. Вратарь выбежал из ворот на перехват и, несмотря на прессинг от Максима Глушенкова, решил не выносить мяч, а заложить замах и сыграть в короткий пас. Получилось коряво, но успешно. Хотя можно только догадываться, как к этому относится Игорь Осинькин. Уж он-то точно помнит «финт Зидана» от Ломаева в Химках.

Бросалось в глаза, что у «Локо» в игру не вошли сразу несколько футболистов, от которых обычно ждут яркого перформанса. Не впечатлял Антон Миранчук, а Сергей Пиняев запомнился только неточными передачами и диким подкатом в концовке тайма, за который получил жёлтую карточку.

Как выяснилось позднее, первый тайм был лишь разогревом перед вторым. Катализатором для яркого футбола стал пенальти в ворота «Локо»: Владислав Сарвели неудачно наступил на ногу сопернику, бить пошёл Бенхамин Гарре и решил исполнить по-пижонски. Аргентинец нанёс удар «черпаком», Лантратов выставил руку, а потом спас при добивании.

Как это обычно бывает, после нереализованного пенальти наступило наказание: Сарвели затолкал мяч в ворота, замкнув подачу. Футболисты «Локо» начали отмечать, на стадионе заиграла музыка, но празднования пришлось прервать. Выяснилось, что прямо перед касанием Сарвели рукой сыграл Дмитрий Баринов. Отмена.

Дальше игра стала совсем весёлой. Команды буквально носились от ворот до ворот. Разница в том, что «Крылья» свои моменты доводили до ударов, из-за чего Лантратову приходилось геройствовать. Особенно крутым получился сейв на 80-й минуте, когда Илья потащил после прострела и удара в упор.

А на 86-й гол случился чистый гол. «Локо» зажал «Крылья» на фланге, самарцы мастерски вышли из-под прессинга и убежали в образовавшуюся дыру в центре. Николай Рассказов улетел один на один и перебросил Лантратова.

Когда казалось, что матч закончится победой «Крыльев», у «Локо» нашёлся свой спаситель. Константин Марадишвили пробил примерно с 20 метров с левой ноги и уложил мяч под самую штангу. А на другой гол от одной из команд времени уже просто не хватило.

Спасение на последних минутах — это всегда ярко, но вряд ли Михаил Галактионов доволен этой игрой. «Локо» был откровенно плох и спасся от поражения только благодаря чуду. Куда проще представить разочарование «Крыльев», которые ударно начали сезон и провели очередной сильный матч на поле фаворита.