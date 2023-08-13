Дмитрий Сенников: ничья — хороший результат для «Локомотива», «Крылья Советов» были лучше

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался по итогам игры 4-го тура Российской Премьер-Лиги между железнодорожниками и «Крыльями Советов» (1:1).
«Игра «Локомотива» в матче с «Крыльями Советов» разочаровала, потому что у гостей постоянно было преимущество и больше моментов. Такие тяжёлые матчи бывают, когда нужно терпеть. «Локомотиву» ещё пришлось перестраиваться из-за отсутствия Дзюбы, поэтому что-то не получалось в позиционной атаке. Пиняев и Глушенков мало что могли сделать против бывших одноклубников. Но ничего страшного: у всех иногда что-то не получается.
Ничья с «Крыльями» — это хороший результат для «Локомотива». Команда Осинькина была лучше. Когда выходил Самошников, было видно, что «Локо» играет на победу. Но в какой момент стало понятно, что лучше удержать ничью при счёте 0:0. В какой-то степени для «Локомотива» всё сложилось удачно», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 13 августа 2023
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