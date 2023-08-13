«Зенит» со счётом 2:0 обыграл «Факел»

Сегодня, 13 августа, проходил матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором играли санкт-петербургский «Зенит» и воронежский «Факел». Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Павлом Шадыхановым (Москва). Победу со счётом 2:0 одержали сине-бело-голубые.

Санкт-петербургский клуб смог обеспечить себе преимущество уже на 16-й минуте благодаря голу форварда Ивана Сергеева. Голевую передачу отдал колумбиец Матео Кассьерра. В концовке Густаво Мантуан забил второй мяч «Зенита».

После четырёх проведённых матчей в Российской Премьер-Лиге санкт-петербургский «Зенит» набрал семь очков и расположился на седьмом месте в турнирной таблице. «Факел» остаётся единственной командой без набранных очков.