Личка поздравлял Шунина с сотым «сухарём», Медведева наблюдала за победой «Динамо». Фото

13 августа в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» одержало уверенную победу над «Балтикой». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Марцела Лички.
Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин рассказал о впечатлениях от достижения планки в 100 матчей в Российской Премьер-Лиге без пропущенных голов.
«Против «Балтики» было очень непросто. Сегодня у меня сотый «сухой» матч в РПЛ. Об этом я узнал прямо перед игрой. Мне очень приятно! Рад, что потихоньку двигаюсь по этой лестнице, достигая личных успехов. Нужно двигаться дальше! Самое главное, чтобы наша команда побеждала как можно чаще», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Балтика» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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