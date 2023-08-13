Манчини получил предложение из Саудовской Аравии
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Тренер Роберто Манчини может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».
По информации источника, Манчини получил выгодное предложение от одного из неназванных клубов с Ближнего Востока.
Напомним, сегодня, 13 августа, Манчини подал в отставку с поста главного тренера национальной команды Италии. Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.
Манчини возглавлял сборную Италии с 2018 года. Под его руководством итальянцы выиграли чемпионат Европы 2021 года, одолев в финале сборную Англии в послематчевой серии пенальти. Роберто за свою карьеру успел поработать в «Фиорентине», «Лацио», «Интере», «Манчестер Сити», «Галатасарае» и российском «Зените».
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