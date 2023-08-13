Манчини покинул пост главного тренера сборной Италии
Поделиться
Роберто Манчини подал в отставку с поста главного тренера национальной команды Италии. Об этом сообщается на сайте федерации футбола Италии.
Утверждается, что стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.
Манчини возглавил сборную Италии в 2018 году. Под его руководством итальянцы выиграли чемпионат Европы 2021 года, победив в финале англичан в серии послематчевых пенальти. На чемпионат мира 2022 года команда отобраться не смогла, уступив в полуфинальном стыковом матче Северной Македонии (0:1). Последним матчем Манчини у руля сборной Италии стала игра за третье место Лиги наций сезона-2022/2023 с Нидерландами (3:2).
В группе С отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года Италия набрала три очка в первых двух матчах.
Комментарии
- 13 августа 2023
-
16:16
-
16:15
-
16:10
-
16:01
-
15:55
-
15:50
-
15:50
-
15:47
-
15:38
-
15:33
-
15:33
-
15:32
-
15:30
-
15:22
-
15:12
-
15:12
-
15:00
-
14:52
-
14:51
-
14:45
-
14:40
-
14:30
-
14:24
-
14:20
-
14:11
-
14:00
-
14:00
-
13:56
-
13:50
-
13:46
-
13:40
-
13:36
-
13:30
-
13:21
-
13:10
Партнерский контент