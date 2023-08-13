Манчини покинул пост главного тренера сборной Италии

Роберто Манчини подал в отставку с поста главного тренера национальной команды Италии. Об этом сообщается на сайте федерации футбола Италии.

Утверждается, что стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

Манчини возглавил сборную Италии в 2018 году. Под его руководством итальянцы выиграли чемпионат Европы 2021 года, победив в финале англичан в серии послематчевых пенальти. На чемпионат мира 2022 года команда отобраться не смогла, уступив в полуфинальном стыковом матче Северной Македонии (0:1). Последним матчем Манчини у руля сборной Италии стала игра за третье место Лиги наций сезона-2022/2023 с Нидерландами (3:2).

В группе С отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года Италия набрала три очка в первых двух матчах.