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«Тоттенхэм» связался с «Челси» по поводу трансфера Лукаку

«Тоттенхэм» связался с «Челси» по поводу трансфера Лукаку
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«Тоттенхэм» заинтересован в приобретении нападающего «Челси» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку. Об этом сообщает журналист Альфредо Педулла на своём официальном сайте.

По информации источника, представители «шпор» уже успели выйти на связь с боссами лондонского клуба для обсуждения деталей потенциального трансфера. «Тоттенхэм» намерен как можно быстрее отыскать замену для форварда Гарри Кейна, который недавно перешёл в «Баварию» за € 100 млн.

В сезоне-2022/2023 Лукаку выступал за «Интер» на правах аренды. На его счету 37 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

Ранее сообщалось о нежелании «Челси» менять Лукаку на нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича с доплатой в размере € 40 млн.

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