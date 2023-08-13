«Тоттенхэм» связался с «Челси» по поводу трансфера Лукаку

«Тоттенхэм» заинтересован в приобретении нападающего «Челси» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку. Об этом сообщает журналист Альфредо Педулла на своём официальном сайте.
По информации источника, представители «шпор» уже успели выйти на связь с боссами лондонского клуба для обсуждения деталей потенциального трансфера. «Тоттенхэм» намерен как можно быстрее отыскать замену для форварда Гарри Кейна, который недавно перешёл в «Баварию» за € 100 млн.
В сезоне-2022/2023 Лукаку выступал за «Интер» на правах аренды. На его счету 37 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.
Ранее сообщалось о нежелании «Челси» менять Лукаку на нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича с доплатой в размере € 40 млн.
- 13 августа 2023
-
22:27
-
22:26
-
22:25
-
22:17
-
22:09
-
22:04
-
22:00
-
21:54
-
21:54
-
21:53
-
21:51
-
21:44
-
21:43
-
21:28
-
21:27
-
21:19
-
21:19
-
21:09
-
21:06
-
21:04
-
21:04
-
21:01
-
20:57
-
20:56
-
20:53
-
20:51
-
20:51
-
20:50
-
20:49
-
20:48
-
20:43
-
20:36
-
20:32
-
20:30
-
20:25