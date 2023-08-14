«Челси» договорился с «Брайтоном» о трансфере Кайседо — Романо

«Челси» достиг договорённости с «Брайтоном» о трансфере полузащитника Мойсеса Кайседо. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, данная покупка станет рекордной в рамках английской Премьер-лиги. «Челси» заплатит за 21-летнего хавбека примерно € 127 млн. «Брайтон» также будет претендовать на процент с последующей продажи эквадорца. Медицинское обследование будет назначено на ближайшие дни.

Сообщается, что игрок подпишет с «аристократами» контракт сроком до 2031 года с опцией продления ещё на один сезон.

В сезоне-2022/2023 на счету Кайседо 43 матча за «Брайтон» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт полузащитника с «чайками» рассчитан до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 55 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Тоттенхэма» к нападающему «Челси» Ромелу Лукаку.