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Луис Энрике прокомментировал ничью в матче «ПСЖ» и «Лорьяна»

Луис Энрике прокомментировал ничью в матче «ПСЖ» и «Лорьяна»
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал ничью с «Лорьяном» (0:0) в стартовом туре нового сезона Лиги 1.

«У меня смешанные эмоции. Мне понравилось отношение футболистов «ПСЖ». Команда отлично сыграла в обороне. «Лорьян» лишь трижды пересекал центр поля в первом тайме, хотя это команда, которая играет очень хорошо.

Однако мы действовали недостаточно остро в штрафной соперника, недостаточно создавали моментов. Но мы были явно лучше соперника, однако не смогли забить голы, необходимые для победы. Думаю, что мы заслужили победу», – приводит слова наставника парижан RMC Sport.

Матч с «Лорьяном» стал дебютным в составе «ПСЖ» для защитников Милана Шкриньяра и Лукаса Эрнандеса, полузащитников Мануэля Угарте, Ли Кан Ина, Марко Асенсио и нападающего Гонсалу Рамуша.

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