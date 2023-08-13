Неймар и «ПСЖ» хотят избавиться друг от друга. Какие есть варианты, кроме «Барсы»?

Нынешнее лето получается для «ПСЖ» очень неспокойным. Во-первых, клуб покинул нападающий Лионель Месси. Аргентинец отыграл в Париже два года, а в концовке прошлого сезона фанаты выразили недовольство действиями звёздного футболиста. Болельщики освистывали Лео, устраивали акции протеста, просили руководство избавиться от игрока. В итоге Месси уехал из Франции в статусе свободного агента и подписал договор с клубом «Интер Майами».

Во-вторых, парижане до сих пор не решили вопрос с контрактом Килиана Мбаппе. Через год француз станет свободным агентом и получит возможность покинуть клуб. Естественно, подобный вариант не устраивает боссов «ПСЖ», ведь они не хотят терять такого футболиста без компенсации. Руководители столичного клуба требуют, чтобы Мбаппе продлил контракт, но он пока отвечает отказом. Килиана не включили в заявку на азиатское турне «ПСЖ», а теперь он продолжает тренировки отдельно от основной команды. Боссы клуба угрожают, что Килиан просидит весь сезон в запасе, если не подпишет новый контракт. Или не будет продан. Правда, совсем недавно появилась информация, что Мбаппе всё-таки допустили к тренировкам с первой командой.

Килиан Мбаппе не попал в заявку «ПСЖ» на матч 1-го тура Лиги 1 Фото: Tim Clayton/Getty Images

Несколько дней назад появилась информация о желании Неймара сменить клуб. Бразилец обратился к руководству и сообщил, что хотел бы уехать в другую команду. В последние недели регулярно мелькает информация о том или ином претенденте на игрока. Руководство «ПСЖ» готово рассмотреть все предложения, начиная с € 58 млн. 31-летнего Неймара нельзя назвать важным футболистом для нового тренера команды Луиса Энрике. Испанец занимается строительством нового «ПСЖ» и уже сообщил бразильцу, что тот не входит в его планы. К тому же нападающий не попал в заявку команды на матч 1-го тура Лиги 1 с «Лорьяном». Итак, какие же у Неймара есть варианты для продолжения карьеры?

Луис Энрике — новый тренер «ПСЖ» Фото: Kenta Harada/Getty Images

Вариант №1 — Европа

Пожалуй, это наименее привлекательный вариант для игрока с финансовой точки зрения. В последние дни активно пишут о возможном возвращении футболиста в «Барселону». Но все прекрасно помнят, что у каталонского клуба финансовые трудности, поэтому она не в состоянии купить Неймара за деньги. Поступает противоречивая информация. То «ПСЖ» не готов идти на финансовые уступки, то планирует проявить гибкость в вопросе трансфера. Не исключено, что клубы договорятся об аренде. Правда, парижане хотят включить туда опцию обязательного выкупа по окончании сезона.

Такой вариант пойдёт на пользу «ПСЖ», который намерен сэкономить на зарплате бразильца. Если Неймар перейдёт в «Барсу», то, скорее всего, значительно потеряет в финансовом плане. В прессе была информация о ещё одном раскладе. Якобы у «Барсы» есть возможность договориться с одним из саудовских клубов. Тот выкупает Неймара у «ПСЖ», а каталонцы берут игрока в аренду. В современных реалиях нельзя ничего исключать.

Неймар играл за «Барселону» с 2013 по 2017 год Фото: David Ramos/Getty Images

По мнению Sky Sports, будущее «ПСЖ» уже не зависит от таких футболистов, как Мбаппе и Неймар: «Неймар хочет вернуться в «Барселону», но прямо сейчас тяжело представить себе такое развитие событий, — сообщает источник. — Причина — финансовые сложности испанского клуба. План «ПСЖ» заключается в том, чтобы создать более молодую и голодную команду. Будущее «ПСЖ» не зависит от таких игроков, как Мбаппе и Неймар. Оно связано с Рамушем, Дембеле и прочими. Неймара рассматривают как прошлое, а не как будущее».

Несколько дней назад фигурировала информация о возможном переходе в «Челси», но пока она исходит от сомнительных источников. После сообщалось, что под концепцию Почеттино игрок не подходит. К тому же лондонский клуб по итогам прошлого сезона не попал в еврокубки, в то время как «Барса» сыграет в Лиге чемпионов. Вариант с переходом в каталонский клуб сейчас выглядит наиболее реальным. Сам бразилец готов вернуться в «Барсу» на любых условиях.

Вариант №2 — Саудовская Аравия

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что у Неймара есть предложение от «Аль-Хиляля». Того самого, что выложил солидные деньги за уже бывшего нападающего «Зенита» Малкома. С точки зрения личного контракта переезд в Саудовскую Аравию для бразильца был бы более привлекательным. По некоторым данным, «Аль-Хиляль» готов потратить на Неймара € 200 млн. Сюда входит не только компенсация за трансфер, но и деньги на зарплату игроку.

Такой вариант был бы интересен и «ПСЖ», если у парижан появится желание не усиливать конкурентов в Европе. Поговаривали, что изначально сам Неймар не хотел уезжать в Аравию, поскольку рассчитывал поиграть в Европе. Но большие деньги могут переубедить кого угодно. Позднее саудовский клуб сделал очень щедрое предложение (сумма пока не разглашается), которое заинтересовало Неймара. Не исключено, что совсем скоро нападающий сыграет в одной команде с Малкомом. Либо потом Неймара арендует «Барселона».

Вариант №3 — США

Всё тот же Романо пишет о предложении со стороны клуба МЛС. Правда, название этой команды не указано. Но тут есть очень важный нюанс. Дело в том, что в МЛС уже закрыто трансферное окно (это произошло 2 августа). За океаном другие сроки проведения турнира, что повлияло на даты заявочных периодов. Таким образом, Неймару нужно получить статус свободного агента, чтобы переехать в США. Иначе трансфер придётся перенести на другое время.