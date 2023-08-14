За защитника «Зенита» Алипа поборются «Трабзонспор» и «Башакшехир»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Нуралы Алип привлёк к себе внимание сразу двух турецких клубов. Об этом сообщает «твиттер» Sports Digitale.
По информации источника, в переходе Алипа заинтересованы «Трабзонспор» и «Башакшехир». Оба клуба пытаются приобрести казахского футболиста.
Ранее сообщалось, что «Зенит» хотел бы получить за Алипа около € 5 млн.
По информации СМИ, на Алипа за лето претендовали около пяти турецких клубов, чей интерес вызван тем, что казахские футболисты больше не считаются легионерами в местном чемпионате.
23-летний Алип играет за «Зенит» с февраля 2022 года. В январе 2023 года петербургский клуб выкупил защитника у «Кайрата» за € 2 млн.
В нынешнем сезоне Алип провёл пять матчей, не отметившись результативными действиями.
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