«Сивасспор» хотел арендовать у «Зенита» Алипа, однако получил отказ

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Нуралы Алип привлёк к себе внимание со стороны турецкого «Сивасспора». Об этом сообщает Vesti.kz.
По информации источника, на Алипа выходили представители этого клуба, однако «Сивасспор» не готов пойти на серьёзные траты ради приглашения в команду казахского защитника. «Зениту» был предложен вариант с арендой футболиста либо небольшой финансовой компенсацией за его полноценный переход. Оба варианта руководство петербургского клуба отклонило.
Ранее сообщалось, что «Зенит» хотел бы получить за Алипа около € 5 млн.
23-летний Алип играет за «Зенит» с февраля 2022 года. В январе 2023 года петербургский клуб выкупил защитника у «Кайрата» за € 2 млн.
В нынешнем сезоне Алип провёл четыре матча, не отметившись результативными действиями.
- 11 августа 2023
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