Первая лига: результаты матчей 5-го тура и турнирная таблица
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В понедельник, 14 августа, был сыгран последний матч 5-го тура Мелбет Первой лиги – 2023/2024. «Алания» дома обыграла московское «Торпедо» со счётом 2:0.
Все результаты матчей 5-го тура Первой лиги:
«Ленинградец» – «Шинник» – 0:1;
«Химки» – «Родина» — 2:0;
«Кубань» — «Сокол» — 0:0;
«Черноморец» — «Арсенал» – 2:1;
«СКА-Хабаровск» – «Акрон» – 1:0;
«Енисей» — «Нефтехимик» – 2:0;
«КАМАЗ» – «Тюмень» – 2:1;
«Волгарь» – «Динамо» Махачкала — 0:1;
«Алания» – «Торпедо» — 2:0.
В 5-м туре Первой лиги хозяева одержали шесть побед, в трёх случаях потеряв очки. На данный момент турнирную таблицу возглавляет тольяттинский «Акрон», набравший 12 очков. «СКА-Хабаровск», «Сокол» и «Алания» идут следом за «Акроном», имея в активе по десять очков.
Комментарии
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