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«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»: хозяева открыли счёт на 76-й минуте игры

«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»: хозяева открыли счёт на 76-й минуте игры
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В матче 1-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон». Команды играют на стадионе «Олд Траффорд» (Манчестер). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига. 1-й тур
14 августа 2023, понедельник. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 0
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Варан – 76'

«Манчестер Юнайтед» смог открыть счёт только на 76-й минуте игры. В составе манкунианцев отличился защитник Рафаэль Варан.

В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» дважды был сильнее сегодняшнего соперника в чемпионате Англии. Манкунианцы на выезде обыграли «волков» со счётом 1:0 в 18-м туре, а в 36-м — 2:0.

«Манчестер Юнайтед» завершил сезон-2022/2023 английской Премьер-лиги на третьем месте в турнирной таблице. Команда Эрика тен Хага набрала 75 очков в 38 матчах. «Вулверхэмптон» финишировал на 13-м месте, заработав 41 очко. Чемпионом Англии стал «Манчестер Сити» (89).

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