Колосков: в какой-то момент Захарян стал невыразительным игроком

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков отреагировал на возможный переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«В последнее время Арсен не был одним из лидеров нашего чемпионата. В какой-то момент он стал невыразительным игроком и ничем не отличался от других.

Видимо, на нём сказывалась свистопляска с «Челси» и другими командами. В конце прошлого сезона и в начале этого он ничем не выделялся среди остальных футболистов «Динамо». Конечно, для клуба это потеря. Тем более он системообразующий футболист. Это потеря для «Динамо», но не для всего российского футбола.

Трудно сказать, подходит ли Арсену чемпионат Испании, всё зависит от него. Задатки у него есть, задатки хорошие. Это все отмечают, но их же ещё надо реализовать. Непонятно, как у него сложатся отношения с командой и тренером. Он никогда не играл за границей, тем более в топовом чемпионате. Здесь много вопросов, на которые пока нет ответов», — приводит слова Колоскова «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, ранее генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров подтвердил информацию о том, что испанский «Реал Сосьедад» договорился с бело-голубыми о трансфере полузащитника Арсена Захаряна.