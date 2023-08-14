«Аль-Наср» без Роналду уступил «Аль-Иттифаку» в матче 1-го тура Про-Лиги

Завершился матч 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Иттифак» и «Аль-Наср». Команды играли на стадионе «Принц Мохамед бин Фахд» в Эд-Даммаме (Саудовская Аравия). «Аль-Иттифак» одержал победу со счётом 2:1.

На четвёртой минуте отличился сенегальский полузащитник «Аль-Насра» Садио Мане. Ему ассистировал Али Аль-Хассан. На 47-й минуте шведский нападающий хозяев Робин Квайсон забил ответный мяч. Через шесть минут форвард Мусса Дембеле вывел «Аль-Иттифак» вперёд. Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду пропустил матч из-за повреждения.

«Аль-Наср» в прошлом сезоне чемпионата Саудовской Аравии занял второе место в турнирной таблице. Команда набрала 67 очков после 30 матчей. «Аль-Иттифак» финишировал седьмым, заработав 37 очков. Действующим чемпионом страны является «Аль-Иттихад» (72).