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«Аль-Наср» без Роналду уступил «Аль-Иттифаку» в матче 1-го тура Про-Лиги

«Аль-Наср» без Роналду уступил «Аль-Иттифаку» в матче 1-го тура Про-Лиги
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Завершился матч 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Иттифак» и «Аль-Наср». Команды играли на стадионе «Принц Мохамед бин Фахд» в Эд-Даммаме (Саудовская Аравия). «Аль-Иттифак» одержал победу со счётом 2:1.

На четвёртой минуте отличился сенегальский полузащитник «Аль-Насра» Садио Мане. Ему ассистировал Али Аль-Хассан. На 47-й минуте шведский нападающий хозяев Робин Квайсон забил ответный мяч. Через шесть минут форвард Мусса Дембеле вывел «Аль-Иттифак» вперёд. Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду пропустил матч из-за повреждения.

«Аль-Наср» в прошлом сезоне чемпионата Саудовской Аравии занял второе место в турнирной таблице. Команда набрала 67 очков после 30 матчей. «Аль-Иттифак» финишировал седьмым, заработав 37 очков. Действующим чемпионом страны является «Аль-Иттихад» (72).

Саудовская Аравия - Про лига. 1-й тур
14 августа 2023, понедельник. 21:00 МСК
Аль-Иттифак
Эд-Даммам
Окончен
2 : 1
Аль-Наср
Эр-Рияд
0:1 Мане – 4'   1:1 Квайсон – 47'   2:1 Дембеле – 53'
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