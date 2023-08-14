«Аль-Наср» без Роналду уступил «Аль-Иттифаку» в матче 1-го тура Про-Лиги

Завершился матч 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Иттифак» и «Аль-Наср». Команды играли на стадионе «Принц Мохамед бин Фахд» в Эд-Даммаме (Саудовская Аравия). «Аль-Иттифак» одержал победу со счётом 2:1.
На четвёртой минуте отличился сенегальский полузащитник «Аль-Насра» Садио Мане. Ему ассистировал Али Аль-Хассан. На 47-й минуте шведский нападающий хозяев Робин Квайсон забил ответный мяч. Через шесть минут форвард Мусса Дембеле вывел «Аль-Иттифак» вперёд. Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду пропустил матч из-за повреждения.
«Аль-Наср» в прошлом сезоне чемпионата Саудовской Аравии занял второе место в турнирной таблице. Команда набрала 67 очков после 30 матчей. «Аль-Иттифак» финишировал седьмым, заработав 37 очков. Действующим чемпионом страны является «Аль-Иттихад» (72).
- 15 августа 2023
-
00:20
-
00:15
-
00:04
-
00:02
- 14 августа 2023
-
23:59
-
23:55
-
23:42
-
23:36
-
23:32
-
23:27
-
23:11
-
22:57
-
22:44
-
22:38
-
22:34
-
22:31
-
22:20
-
22:16
-
22:05
-
22:02
-
22:01
-
21:50
-
21:46
-
21:41
-
21:38
-
21:36
-
21:30
-
21:24
-
21:20
-
21:20
-
21:16
-
21:13
-
21:07
-
21:02
-
20:55