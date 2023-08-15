Чемпионат Англии по футболу: результаты матчей 1-го тура и турнирная таблица

Вчера, 14 августа, матчем «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» завершился 1-й тур английской Премьер-лиги сезона-2023/2024.

Результаты матчей 1-го тура АПЛ:

«Бёрнли» — «Манчестер Сити» — 0:3.

«Арсенал» — «Ноттингем Форест» — 2:1.

«Борнмут» — «Вест Хэм» — 1:1.

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Лутон Таун» — 4:1.

«Шеффилд Юнайтед» — «Кристал Пэлас» — 0:1.

«Эвертон» — «Фулхэм» — 0:1.

«Ньюкасл» — «Астон Вилла» — 5:1.

«Брентфорд» — «Тоттенхэм Хотспур» — 2:2.

«Челси» — «Ливерпуль» — 1:1.

«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» — 1:0.

Турнирную таблицу чемпионата Англии после 1-го тура возглавляет «Ньюкасл», набравший три очка. В зоне вылета располагаются «Лутон Таун», «Бёрнли» и «Астон Вилла», которые потерпели поражения с крупным счётом.