Чемпионат Англии по футболу: результаты матчей 1-го тура и турнирная таблица
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Вчера, 14 августа, матчем «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» завершился 1-й тур английской Премьер-лиги сезона-2023/2024.
Результаты матчей 1-го тура АПЛ:
«Бёрнли» — «Манчестер Сити» — 0:3.
«Арсенал» — «Ноттингем Форест» — 2:1.
«Борнмут» — «Вест Хэм» — 1:1.
«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Лутон Таун» — 4:1.
«Шеффилд Юнайтед» — «Кристал Пэлас» — 0:1.
«Эвертон» — «Фулхэм» — 0:1.
«Ньюкасл» — «Астон Вилла» — 5:1.
«Брентфорд» — «Тоттенхэм Хотспур» — 2:2.
«Челси» — «Ливерпуль» — 1:1.
«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» — 1:0.
Турнирную таблицу чемпионата Англии после 1-го тура возглавляет «Ньюкасл», набравший три очка. В зоне вылета располагаются «Лутон Таун», «Бёрнли» и «Астон Вилла», которые потерпели поражения с крупным счётом.
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