Чемпионат Саудовской Аравии по футболу: результаты матчей 1-го тура и турнирная таблица

В понедельник, 14 августа, матчем «Аль-Иттифак» — «Аль-Наср» завершился 1-й тур чемпионата Саудовской Аравии по футболу сезона-2023/2024. Хет-триками в стартовом туре отметились форвард «Аль-Ахли» Роберто Фирмино и нападающий «Аль-Хиляля» Малком.

Результаты матчей 1-го тура АПЛ:

«Аль-Раед» — «Аль-Иттихад» — 0:3;

«Абха» — «Аль-Хиляль» — 1:3;

«Аль-Ахли» — «Аль-Хазм» — 3:1;

«Аль-Таи» — «Дамак» — 1:0;

«Аль-Фейха» — «Аль-Халидж» — 3:1;

«Аль-Фат» — «Аль-Таавун» — 1:1;

«Аль-Рияд» — «Аль-Вехда» — 1:0;

«Аль-Шабаб» — «Аль-Ахдуд» — 2:2;

«Аль-Иттифак» — «Аль-Наср» — 2:1.

Турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии после 1-го тура возглавляет «Аль-Иттихад», набравший три очка. В зоне вылета располагаются «Аль-Хазм», «Аль-Халидж» и «Аль-Раед», которые потерпели поражения с крупным счётом.