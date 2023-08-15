Дарио Срна: Мудрика не отпустили бы даже за € 100 млн, если бы не события на Украине

Спортивный директор «Шахтёра» Дарио Срна рассказал о своём диалоге с президентом клуба Ринатом Ахметовым после трансфера Михаила Мудрика в «Челси» за 70 миллионов евро + 30 в виде бонусов.
«Что я почувствовал, когда мы продали его за 100 миллионов евро с бонусами? Что я сказал президенту? Сказал, что дёшево продали. Я вам говорю, если бы не было этих событий в стране, президент никогда не продал бы за 100 миллионов его.
Президент хотел выиграть Лигу чемпионов с этой командой. Это была мечта, сложно было бы выиграть, но 1/4, 1/2, я уверен, что да. С этой командой да. Нас бы ждали большие результаты», — сказал Срна на YouTube-канале Бомбардир.
Во второй половине сезона-2022/2023 на счету Мудрика 17 матчей за «аристократов» во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2031 года.
- 15 августа 2023
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