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Мудрик отреагировал на трансфер Кайседо в «Челси»

Мудрик отреагировал на трансфер Кайседо в «Челси»
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Вингер «Челси» Михаил Мудрик поприветствовал в команде перешедшего из «Брайтона» новичка Мойсеса Кайседо.

«Добро пожаловать, брат», — написал Мудрик на своей страничке в одной из социальных сетей.

Контракт 21-летнего игрока рассчитан на восемь лет, а также в нём прописана возможность продления ещё на один год. «Брайтон» получит «значительный» процент от последующей продажи полузащитника.

По данным Sky Sports, сумма трансфера стала рекордной для английского футбола и составила € 133,5 млн.

В прошлом сезоне эквадорский полузащитник провёл 43 матча за «Брайтон». «Челси» выиграл борьбу за футболиста у английского «Ливерпуля».

Напомним, зимой 2021 года английский «Брайтон» приобрёл Мойсеса у эквадорского «Индепендьенте дель Валье» за € 5 млн. В составе сборной Эквадора игрок принял участие в 32 матчах, в которых забил три гола.

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