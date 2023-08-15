«Бавария» нашла новый вариант усиления своей вратарской линии в «Манчестер Сити»

Мюнхенская «Бавария» продолжает поиск нового голкипера в нынешнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».
По информации источника, сейчас в руководстве «Баварии» обсуждают кандидатуру вратаря «Манчестер Сити» Штефана Ортеги. Переговоры со стороной игрока уже состоялись.
Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола хотел бы видеть Ортегу в своей команде, и поэтому «Манчестер Сити» рассматривает вариант продления с ним контракта.
Решение по возможному переходу в «Баварию» полностью зависит от самого Ортеги. Мюнхенский клуб продолжает искать замену ушедшему в «Интер» Яну Зоммеру, несмотря на игру Свена Ульрайха.
В прошлом сезоне 30-летний Ортега защищал ворота «Сити» в 14 матчах, в которых пропустил семь голов и девять раз сыграл на ноль.
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