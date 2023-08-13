Гарри Кейн — абсолютная легенда Англии и «Тоттенхэма». Вот доказательства

Гарри Кейн покинул «Тоттенхэм» – нападающий прошёл в клубе из Северного Лондона через все ступени академии, после чего в 18 лет дебютировал за основу. Первый гол за клуб он забил в матче Лиги Европы в сезоне-2011/2012 с «Шэмрок Роверс».

Гарри Кейн бывший нападающий «Тоттенхэма» «После «Арсенала» я немного отвлёкся и вернулся играть за местную команду, а затем меня заметил скаут из Уотфорда, который предложил попробовать себя у них. Забавно, как всё складывается — после игры за «Уотфорд» против «Тоттенхэма» у меня появилась возможность присоединиться к молодёжной академии «Тоттенхэма». Думаю, белая форма мне больше подходит».

За эти почти 12 лет в карьере Кейна было многое – чего только стоят 435 матчей во всех соревнованиях, в которых он забил 280 мячей, из них 213 голов в АПЛ. Больше всего Кейн забил «Лестеру» – 20 мячей. Если бы он остался ещё на пару сезонов, то с большой вероятностью побил бы рекорд Алана Ширера (у него 283 мяча в 441 матче).

Кейн становился лучшим бомбардиром Премьер-лиги в трёх сезонах (2015/2016, 2016/2017 и 2020/2021) – только Тьерри Анри претендовал на «Золотую бутсу» больше раз (четыре). При этом больше всего голов за сезон в АПЛ он забивал в сезоне-2017/2018 и сезоне-2022/2023 – в каждом из них на его счету 30 мячей. Ни один другой игрок не преодолевал отметку в 30 голов в двух разных сезонах Премьер-лиги из 38 матчей.

В сезоне-2020/2021 Кейн стал и лучшим бомбардиром, и лучшим ассистентом, забив 23 мяча и отдав 14 результативных передач. Ещё одно его достижение – рекорд АПЛ по количеству голов на выезде (112). Также Кейн стал единственным игроком Премьер-лиги, у которого трёхзначное число мячей как дома, так и на выезде.

Англичанин – лучший бомбардир в истории «Тоттенхэма». Более того, ни один другой нападающий в истории АПЛ не забивал столько голов за один клуб, сколько забил Кейн за команду из Северного Лондона (213). Он отмечался голами в матче с каждой командой Премьер-лиги из 32 – никто из игроков этого в Англии не делал. Ещё из примечательного – он рекордсмен по количеству мячей в лондонских дерби (56), в Boxing Day и последний игровой день сезона (по 11 голов).

Статистика Гарри Кейна в «Тоттенхэме»

Помимо «Тоттенхэма», у Кейна есть и рекорды за сборную Англии – с 58 мячами в 84 играх он прямо сейчас – лучший бомбардир в истории. В 2021-м был его пик: Кейн забил 16 мячей, что тоже рекорд.

При всей результативности за всё время его карьеры в Лондоне у него нет ни одного трофея. Но это пока – теперь Кейн будет ставить рекорды в Мюнхене и там же завоёвывать трофеи.