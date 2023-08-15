Изидор: Марадишвили показал, что можно оставаться топовым футболистом, даже не играя

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор высказался об игре полузащитника железнодорожников Константина Марадишвили. По мнению француза, Марадишвили тяжело переносит малое количество игрового времени в новом сезоне.
«Что я сделал с Костей после гола? Сказал ему, что он заслужил это. У него было немало трудностей, поэтому было важно показать всем, что он не потерял свою форму и хочет играть больше. И, конечно, очень рад за него.
Почему он выглядел грустным после такого забитого мяча? Конечно, ему грустно, ведь он играл не так много с начала сезона. Это действительно тяжело для него. Как я уже сказал, он показал всем, что, даже не играя, можно оставаться топовым игроком. И надеюсь, что в этом сезоне он будет играть больше и забьёт больше голов», — приводит слова Вильсона Изидора Sport24.
- 15 августа 2023
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