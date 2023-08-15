«Зенит» обратился в ЭСК РФС после матча с «Факелом»

Санкт-петербургский «Зенит» обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС (ЭСК) по нескольким эпизодам матча 4-го тура РПЛ с воронежским «Факелом» (2:0), сообщили в службе коммуникаций РФС корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Петербургский клуб попросил рассмотреть неназначенный пенальти на 43-й минуте встречи, а также неудаление полузащитника воронежцев Ильнура Альшина на 51-й минуте игры.

Напомним, в концовке матча «Зенита» и «Факела» главный судья встречи Павел Шадыханов не назначил пенальти в вороте петербуржцев после попадания мяча в руку защитника Страхини Эраковича, аргументировав это фолом игрока воронежцев на полузащитнике сине-бело-голубых Дмитрии Васильеве несколькими мгновениями ранее.